Oldambt versterkt samenwerking voor gezonde en veilige omgeving jongeren

OLDAMBT – De gemeente Oldambt werkt samen met Sociaal Werk Oldambt (SWO), het Dollard College (Pontis, PrO en Campus), Noorderpoort Campus Winschoten en GGD Groningen in het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) aan het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren. De directies van de betrokken organisaties, tezamen met de burgemeester en de wethouder, hebben hun samenwerking officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieverklaring. Het programma OKO is gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. Dit programma heeft als doel het tegengaan van middelengebruik door een veilige, stimulerende omgeving te bieden waarin jongeren gezond kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Een gezamenlijke inzet voor de jeugd
Jurrie Nieboer, wethouder Jeugd, benadrukt het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel:
“Vandaag bevestigen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren in Oldambt. Wat we vandaag tekenen, is niet alleen een papiertje – het is een commitment op inspanning, contact en actie. Het is een krachtig signaal dat de gemeente dit als speerpuntbeleid ziet en dat onze partners daarin onmisbaar zijn.”
Van inspiratie naar actie
Na een periode van informatie ophalen en inspiratiesessies zijn de samenwerkende partijen in 2025 overgegaan tot actie. Samen met ouders, scholen en maatschappelijke organisaties worden activiteiten opgezet die het welzijn van jongeren bevorderen en middelengebruik tegengaan.
Concrete acties zijn al in gang zijn gezet via diverse werkgroepen waarin de partijen vertegenwoordigd zijn:
- voorlichting aan ouders en tips bij opvoeding;
- het bieden van pauze-activiteiten op de scholen;
- een aantrekkelijk zomeractiviteitenprogramma.
TOF Oldambt
Onder de noemer TOF Oldambt organiseren en ontsluiten de partijen gezamenlijk jongerenactiviteiten. TOF Oldambt is het vervolg op eerdere initiatieven. De ambitie is om jongeren op een aansprekende manier te betrekken en te motiveren. Het richt zich op het organiseren van toffe sport- en cultuuractiviteiten voor en met jongeren in de regio.
