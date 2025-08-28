Orgelconcert met medewerking van Ronald IJmker in De Lichtbron

STADSKANAAL – In De Lichtbron in Stadskanaal wordt op 5 september a.s. een orgelconcert georganiseerd. Voor het concert is organist Ronald IJmker uitgenodigd. Hij bespeelt er het Van Vulpen orgel.
Ronald IJmker (1981) begon met privélessen thuis, voordat hij lessen volgde aan de muziekschool. Na enkele jaren vervolgde hij zijn studie met hoofdvak orgel bij Harm Jansen aan het Conservatorium in Zwolle, waar hij op 15 januari 2005 met succes afstudeerde met een eindrecital in de Grote Kerk te Zwolle.
Ronald is verbonden als organist aan de Stadskerk van Coevorden, Singelkerk van Coevorden, de Protestantse Gemeente te De Krim en de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuw Balinge.
Hij is dirigent van VocalSpirit en het Christelijk Groot Gemengd Koor ‘Polyphonie‘, beiden uit Stadskanaal, en het Christelijk koor ‘Judah’ uit Rijssen. Tevens is hij een veelgevraagd en graag geziene begeleider, bij diverse koren, op zowel orgel als piano. Concertreizen met koren brachten hem reeds in veel landen in Europa. Ook werkte hij mee aan verscheidene CD-, radio-, en TV opnamen. Verder geeft hij orgel- en pianoles aan zowel beginners als gevorderden.
Aanvang 20.00 uur
CGKv De Lichtbron, Navolaan 28 Stadskanaal
Bron: Mark Wubs
Catharina Glazenburg