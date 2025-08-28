Pilot: geselecteerde groep hartpatiënten naar CTU’s in Hoogeveen en Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 28 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER BUIEN | WISSELVALLIGE DAGEN

Vandaag overheerst de bewolking en maar af ent oe is er een beetje zon. Vanochtend blijft het nog droog en in het begin van de middag blijft het bij een enkele bui, maar later vanmiddag komen er wat meer buien naar ons toe. De kans op onweer is niet groot, maar aan het eind van de middag en het begin van vanavond is een flinke regenbui best mogelijk. Tot die tijd wordt het ook warm: de maximumtemperatuur is 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Later vanavond en vannacht is het droog en er komen dan brede opklaringen. Daardoor kan vannacht mist ontstaan. Minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen is er eerst zon maar in de middag raakt het bewolkt en morgenavond gaat het af en toe regenen. Maximum morgen rond 23 graden en een matige zuidenwind.

In het komende weekend geeft zaterdag ongeveer hetzelfde patroon te zien: eerst zijn er opklaringen maar later is het bewolkt en in de loop van zaterdagavond valt er af en toe regen. Zondag is er vooral in de ochtend kans op wat regen, dan is het later droog met zon. Maxima in het weekend rond 22 graden. Na het weekend is het ook wisselvallig met soms wat regen en af en toe de zon.