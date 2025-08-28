Pilot: geselecteerde groep hartpatiënten naar CTU’s in Hoogeveen en Stadskanaal

STADSKANAAL, HOOGEVEEN – Treant start op 1 september met een pilot om patiënten met acute hartproblemen beter en sneller te kunnen beoordelen.
Hiervoor wordt binnen de organisatie nauw samengewerkt door cardiologen, medewerkers van de CTU’s in Hoogeveen en Stadskanaal en collega’s van de EHH en SEH in Emmen. Daarnaast is er afstemming met de ambulancediensten in de regio, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen.
De situatie is nu nog als volgt: Patiënten met acute hartproblemen komen bij Treant via 112 met de ambulance op de EHH of SEH van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen terecht. In veel gevallen blijkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat deze patiënten per se op een EHH of SEH moeten worden gezien.
Nieuw in de pilot: Door een selectie van deze patiënten op de CTU in Hoogeveen of Stadskanaal te beoordelen, kan een substantiële hoeveelheid van onnodige EHH- en SEH-presentaties worden voorkomen. Zo vindt voor de patiënt zorg dichtbij plaats, is er voor de ambulance geen onnodige reistijd en is er minder (onnodige) drukte op de EHH en SEH.
Werkwijze
Patiënten die door de ambulancedienst geïndiceerd worden met een laagcomplexe cardiologische zorgvraag, worden na contact met en triage door de dienstdoende cardioloog van Treant, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur doorverwezen naar een CTU.
Pilot
Om te kijken of deze aanpassing in de acute hartzorg in de regio effectief is, draaien we in eerste instantie een proef van een half jaar. Daarna wordt geëvalueerd.
CTU: Cardiac Triage Unit
EHH: Eerste Hart Hulp
SEH: Spoedeisende hulp
Catharina Glazenburg