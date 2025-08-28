Politie Emmen zoekt getuigen van mishandeling

EMMEN – Op maandag 25 augustus 2025, omstreeks 20:00 uur, heeft er een mishandeling plaatsgevonden aan de Laan van het Kinholt te Emmen. Ter hoogte van het basketbalveldje c.q. skatebaan, werd een jongeman mishandeld door meerdere personen. Het slachtoffer is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan.
De politie is op zoek naar personen die de mishandeling hebben gezien. Ook zou er sprake zijn dat het incident gefilmd is. Graag komen ze in contact met deze getuigen via 0900-8844. Het registratienummer betreft PL0100-2025229733.
Bron: Politie Emmen
Catharina Glazenburg