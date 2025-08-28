Stichting Middeleeuws Ter Apel overhandigt Boerhoorn aan burgemeester Jaap Velema

SELLINGEN, TER APEL – Vandaag vond bij het Gemeentehuis in Sellingen, als startschot voor het evenement Middeleeuws Ter Apel, de ceremoniële overhandiging van de Boerhoorn aan burgemeester Jaap Velema plaats.
Vroeger was de rijkste boer van het dorp de boerrigter. Hij was hoofdverantwoordelijk voor wat er in het dorp speelde. Bij het nemen van belangrijke beslissingen, bij de start van de oogst of bij een andere belangrijke gebeurtenis, blies de boerrigter op de boerhoorn. Alle boeren moesten dan binnen een half uur ter plekke zijn. Wie afwezig was kreeg een boete.
Op 6 & 7 september keert bij het evenement Middeleeuws Ter Apel de boerrichter van 1465 terug. Een eeuwenoude traditie in het kader van het Landrecht van Westerwolde, waarin rechtspraak en streekgeschiedenis samenkomen.
Openingstijden:
Zaterdag: 10-00 – 23.30 uur
Zondag: 10.00 – 17.30 uur
Bron: Stichting Middeleeuws Ter Apel en Terug in Drenthe
Foto’s: Stichting Middeleeuws Ter Apel
Catharina Glazenburg