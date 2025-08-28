Feest in de studio met de groep Batida de Colonia, de complete oponamen van Chico Hamilton op Pacific Records en als toetje zangeres Lena Horn en… natuurlijk Gabor Szabo.
Veel plezier met deze mijlpaal. We drinken erop in de studio!
Playlist :
01 – Intro Batida
02 – That’s Entertainment – Batida de Colónia
03 – Barbara – Batida de Colónia
04 – Fisher in der Karibischen See – Batida de Colónia
05 – Acerola – Batida de Colónia
06 – In The Still Of the Night – Chico Hamilton
07 – Broadway – Chico Hamilton
08 – Blue Sands – Chico Hamilton
09 – Larry of Arabia – Chico Hamilton
10 – Cole Porter Medley – Lena Horne
11 – From This Moment On – Lena Horne
12 – How About You – Lena Horne
13 – Watch What Happens – Lena Horne & Gabor Szabo
14 – Yesterday When I Was Young -Lena Horne & Gabor Szabo
TOPPYJAZZ aflevering 300
Feest in de studio met de groep Batida de Colonia, de complete oponamen van Chico Hamilton op Pacific Records en als toetje zangeres Lena Horn en… natuurlijk Gabor Szabo.