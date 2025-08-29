Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 5 september Vleermuizen, een lezing met excursie

19.00 uur – 21.15 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Het Groninger Landschap organiseert samen met de Vleermuizenstichting een avond over vleermuizen. Na zonsondergang worden deze bijzondere zoogdieren actief en jagen ze op insecten. De avond start met een lezing van Klarissa Nienhuys (Vleermuizenwerkgroep), gevolgd door een excursie met batdetector om hun hoge geluiden hoorbaar te maken. In september laten de mannetjes tijdens de balts hun bijzondere lokroep horen.

Vrijdag 5 september Vleermuizen rond Ennemaborg lezing en wandeling

19.30 uur – 22.30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Leer de mysterieuze vleermuis beter kennen! De avond start in Bezoekerscentrum Ennemaborg met een lezing van de Vleermuizenwerkgroep (ca. 45 min.). In en om het landgoed leven veel soorten vleermuizen, vaak onzichtbaar in holle bomen. Tijdens de schemering trekken ze uit om te jagen en kun je ze met wat geluk van dichtbij meemaken. Na de lezing ga je het donkere bos in om de fladderende vleermuizen te spotten. Neem eventueel een zaklamp mee.

Zaterdag 6 september Rad van Natuur – jeugdactiviteit

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Wil jij ook nieuwe dingen leren over de natuur? Geef een slinger aan het rad en maak de opdracht die de pijl je wijst. Ontdek hoe je de hoogte van een boom kunt meten of bekijk de zwaluwnestjes in de schuur. Draai het rad en speel mee!

Zondag 7 september Dollardfestival

11.00 uur – 17.00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Tijdens deze leuke dag gaan ouders en kinderen op avontuur: van zeehonden kijken en waddieren zeven tot je eigen brood bakken en vissen naar waterbeestjes uit de sloot. Op het festivalterrein bij bezoekerscentrum Dollard zijn de hele dag activiteiten te beleven. Ook zijn er korte wandelingen uitgezet met langs de route telescopen en verrekijkers. Kortom: er is veel leuks te doen! Ga jij ook mee op ontdekkingstocht?

Elke zondag in september Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Donderdag 11 september Algemene vaartocht Zuidlaardermeer

18:30 uur – 20:00 uur Paviljoen De LeineMeerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Je vaart mee met deze avondtocht en ontdekt wat er zoal te horen en te zien is op en rond het Zuidlaardermeer. De gids van Het Groninger Landschap vertelt je er graag alles over.

Zaterdag 13 september en zondag 14 september Open monumentendagen

09:00 – 17:00 op diverse locaties

Tijdens de Open Monumentendagen Groningen krijg je dé kans om het rijke erfgoed van provincie Groningen te ontdekken. Jaarlijks openen borgen, molens en andere monumenten hun deuren voor publiek. Dit evenement biedt een unieke inkijk in de rijke geschiedenis van Groningen. Voor het volledige overzicht, klik hier: Open Monumentendagen bij Het Groninger Landschap – Het Groninger Landschap

Zaterdag 13 september Minimonsters onder water

13:30 uur – 16:00 uur Curringherschuur, Provincialeweg nr. 30/34 in Kornhorn

Schep je eigen waterdiertjes en bekijk ze tot wel 500 keer vergroot onder de microscoop. Ook bloemen, vlinders en insecten wachten op je ontdekking. Voor jong én oud – aanmelden niet nodig.

Zondag 14 september Struinen in Meerland langs de oevers van het Oldambtmeer

13:00 uur – 15:30 uur Schaapskooi Meerland, Clingeweg, 9682 PB Oostwold

We zien nog restanten van de vroegere turfwinning en kunnen aan de loop van het water zien welke activiteiten er vroeger plaats gevonden hebben. Misschien zien we nog salamanders, vossen, valken en berkenzwammen. Kom lekker uitwaaien in een natuurgebied dat alleen onder leiding van een gids toegankelijk is. Enige conditie is vereist voor deze wandeling.

Zondag 14 september Een ommetje door de weilanden rond Bezoekerscentrum Reitdiep

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Een lekkere zondagswandeling onder begeleiding van een gids van ongeveer 2,5 km door de weilanden rond het Bezoekerscentrum: een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen.

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg