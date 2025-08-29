Aike Godlieb van GenAmedia Nieuws maakt videoclip bij nieuwe single van Burdy

WINSUM, VLAGTWEDDE – Vorige week zondag heeft Aike Godlieb van GenAmedia Nieuws uit Vlagtwedde in Winsum de nieuwe videoclip van Burdy opgenomen.
Zanger Burdy (Bert Schaap) heeft een nieuwe single met de titel: Feestje in de file uitgebracht. En daar hoort natuurlijk een videoclip bij. Deze heeft Aike Godlieb zondag in Winsum opgenomen.
Die dag werd op bedrijventerrein Het Aanleg een oldtimerdag gehouden. Na afloop vormden tientallen klassieke auto’s en hun bestuurders, zoals was afgesproken, een file.
Catharina Glazenburg
Video en foto’s: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws