WEDDE – Auto en fatbike botsen in Wedde
Vanmiddag tegen even voor vijf uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeluk op de Wedderbergenweg in Wedde.
Bij de afslag naar de Weddermeerhoeve werd een fatbike geschept door een auto.
Daarbij raakten de twee mensen die op de fatbike zaten gewond, één van hen is naar het ziekenhuis vervoerd, de ander werd behandeld in de ambulance, of vervoer naar het ziekenhuis nodig was is niet bekend.
Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Deze is geland in de omgeving van Blijham voor een zogenaamde rendez-vous, waarbij de arts overstapt in de ambulance.
Maar liefst vier ambulances en de brandweer van Vlagtwedde kwamen ter plekke.
Geert Smit