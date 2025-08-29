Balletfilm Joika in Filmhuis vanBeresteyn

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Gemeente Veendam

VEENDAM – Dinsdagavond 9 september is de balletfilm Joika te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Dit prachtige drama is gebaseerd op het leven van beroemde ballerina Joy Womack.

Wanneer de jonge en ambitieuze ballerina Joy Womack wordt toegelaten tot de academie van het Bolshoi Ballet in Moskou, maakt dat haar de eerste Amerikaanse student aan de meest prestigieuze dansopleiding ter wereld. Het is Joy’s droom om prima ballerina te worden bij het Bolshoi. Maar achter de schoonheid van dans schuilt een wereld vol pijn en harde competitie. Met hulp van haar lerares Tatiyana Volkova hoopt ze haar droom ondanks alle tegenslagen te kunnen verwezenlijken.

Datum: dinsdag 9 september 2025
Inleiding: 19.30 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

Catharina Glazenburg

Bron: vanBeresteyn

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.