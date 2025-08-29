Dertig jaar Accordeon Festival Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND – Op zondag 12 oktober presenteert Adri Kruijer 30 jaar Accordeon Festival Hoogezand-Sappemeer in theater het Kielzog aanvang 13.00 uur.

Ik kan u verzekeren dat het een geweldige middag wordt met top-accordeon entertainment. Speciaal voor deze lustrum komt voor de 2e keer de super-vedette uit Frankrijk: Eric Bouvelle. Hij begon accordeon te spelen op 6- jarige leeftijd. Zijn eerste optreden was tijdens een bal-musette op 8- jarige leeftijd. Op zijn 16e werd hij wereldkampioen in Trossingen en heeft inmiddels meer dan 50 albums op zijn naam staan.

Van 1988 tot 2013 had Eric Bouvelle zijn eigen orkest en toerde door heel Europa. Verder trad hij op in alle werelddelen en gaf meer dan 300 televisieoptredens. Volgens de kenners is hij de beste in zijn soort. Een must om hem te bewonderen om zijn virtuositeit op de accordeon.

Ook `t Rembrandt Duo uit Amsterdam met Eddy Hoorenman op accordeon en zijn partner Huub Eikenboom op slagwerk zijn present. Al meer dan 35 jaar spelen zij samen en in het verleden met Manke Nelis bekend van Kleine Jodeljongen. Zij zullen er weer een grandioos Amsterdams feest van maken met hits van o.a. Johnny Jordaan, Willy Alberti, Tante Leen en vele anderen. Speciaal voor deze lustrum brengt `t Rembrandt Duo een ode aan Johnny Meijer.

Ook speciaal voor deze editie komt Duo Wouter de Polkaman op accordeon en broer Matthijs op de banjo. Zeven jaar geleden konden de fans genieten van de American-Slovenian Polkamuziek zoals Frankie Yankovic dat deed met melodie en improvisatie partijen. Wouter heeft vele polkafans die zijn muziek waarderen en hij is bijna de enige bekende accordeonist in Nederland die de American-Slovenian polka in ere houdt. Tegenwoordig is hij vaste gast tijdens de vele piratenfestivals die in het land worden gehouden. Wouter en Matthijs proberen er weer een geweldige polkashow van te maken met swingende bekende hits uit vervlogen tijden.

Het ritmische begeleiding is wederom in handen van Klaas Kreuijer op drums (bekend van de Eemsmond Big Band) en Joris Bijleveld op contrabas.

Stands zijn aanwezig met nieuw- en gebruikte accordeons, onderdelen, bladmuziek etc. Reserveren is gewenst via Tel. 0598-322 107 of via www.accordeonfestivalhs.nl

Kortom, een geweldige middag met accordeon entertainment die u niet mag missen.

Catharina Glazenburg