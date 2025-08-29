Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur. Zaterdag komen twee gasten naar de studio. Ze zijn van het bestuur van het kerkje Opwaarts! in Sellingerbeetse, dat 100 jaar bestaat. Verder kunt u luisteren naar Streektoalmeziek, de Dieverdoatsie agenda en de spreuk vd zoaterdag.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Jan van Assema. Gasten zijn:
Johan Koerts over project Drops of blessing, een groep vrijwilligers gaan naar Gambia om daar in verschillende kerken muziekprojecten te doen.
Dorien Smith over de Ride en run in Onstwedde
Meike Stedema over Lichtweek Wedde
Gerda Toussain over Middeleeuws Ter Apel
Anna van Houwelingen over Als het water spreekt
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.
Catharina Glazenburg