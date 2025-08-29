TERMUNTEN – Op zondag 7 september 2025 van 11.00 tot 17.00 uur organiseert Het Groninger Landschap het Dollardfestival bij Bezoekerscentrum Dollard in Termunten. Het festival staat in het teken van natuurbeleving en activiteiten voor gezinnen met kinderen.
Het Groninger Landschap wil kinderen spelenderwijs laten ontdekken hoe bijzonder de natuur is. Tijdens het Dollardfestival kunnen ze deelnemen aan tal van activiteiten: van waterdiertjes vangen, braakballen uitpluizen en een insectenhotel knutselen tot zelf brood bakken boven het vuur of een ritje maken in de huifkar. Ook staat er van alles te beleven in de natuur: vogels kijken vanuit de vogelkijkhut, zeehonden spotten bij de kijkwand en wadmonsters onderzoeken in het veldlaboratorium.
Bezoekerscentrum Dollard ligt aan de Dallingeweersterweg 30 in Termunten. De toegang is gratis, met uitzondering van een aantal activiteiten, hiervoor kan een stempelkaart worden aangeschaft in de winkel.
Meer informatie en aanmelden op: www.groningerlandschap.nl/dollardfestival
Bron: Het Groninger Landschap
