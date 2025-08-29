Internationale BMW-motorrijders op bezoek in Bourtange

BOURTANGE – Vanmiddag ontving de familie Borg in Bourtange een bijzondere groep bezoekers: zo’n veertig veelal Duitse motorrijders met klassieke BMW 1-motoren van voor de oorlog. Het gezelschap maakte eerst een wandeling door de historische vesting, voordat zij zich bij de familie Borg verzamelden voor koffie met Groninger koek.
De bijeenkomst is onderdeel van het jaarlijkse Rohrrahmen Treffen, een internationale club die haar evenementen afwisselend organiseert in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Dit keer wordt de bijeenkomst georganiseerd door Irma en Bert van de Nederlandse afdeling en Hugo en Csila van de Duitse afdeling.
Sommige deelnemers legden meer dan 900 kilometer af om aanwezig te kunnen zijn. Alle gasten verblijven op Camping Neuengland in Neurhede.
De motoren, echte vooroorlogse klassiekers, worden gekenmerkt door veel originele details, stoere uitstraling en glanzend nikkel. Sommige rijders gingen nog een stap verder en kwamen in authentieke kleding en helmen.
Morgen staat een toertocht door Duitsland op het programma. De groep rijdt via Oost-Friesland en het Emsland een deel van de Duitse Fehnroute. De heren brengen een bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg, terwijl de dames met een busje – bestuurd door Jan Borg – richting Mitling-Mark vertrekken om daar de kruidentuin te bezoeken. De gezamenlijke lunch vindt plaats in Elisabethfehn.
Catharina Glazenburg
Foto’s: Anneke Borg en Jan en Catharina Glazenburg, meer foto’s vindt u HIER.