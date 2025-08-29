Jan en Jantje Drenth uit Ter Apel 50 jaar getrouwd

TER APEL – Een bijzonder feest voor Jan en Jantje Drenth uit Ter Apel. Het echtpaar stapte op 29 augustus 1975 in het huwelijksbootje en mag vandaag hun 50-jarig huwelijk vieren.
Samen kregen zij drie kinderen en inmiddels genieten ze volop van hun zes kleinkinderen. Het gouden jubileum wordt feestelijk gevierd in het bijzijn van familie en vrienden, waarbij ongetwijfeld veel herinneringen worden gedeeld en nieuwe gemaakt.
Jantje was meer dan 25 jaar betrokken bij Radio Westerwolde. Vanwege haar gezondheid moest ze als vrijwilliger stoppen.
Jan en Jantje van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum!
Bron: Albertha Stubbe
Catharina Glazenburg