Kids First Kinderopvang kondigt nieuw directielid aan

GRONINGEN – Per 1 september start Agnes Everts officieel als nieuw lid van de directie van Kids First Kinderopvang. Agnes brengt een schat aan bestuurlijke ervaring en diepgaande kennis van de kinderopvangsector mee.
Haar expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en haar bewezen betrokkenheid bij kwalitatief goede kinderopvang maken haar tot een waardevolle aanvulling op het bestuur. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team verder te bouwen aan de toekomst van Kids First Kinderopvang, waar ontwikkeling, respect en plezier centraal staan voor kinderen, ouders én medewerkers. Daarnaast verheug ik me op een succesvolle samenwerking met alle onderwijspartners en gemeenten in de regio”, aldus Everts.
Na een inwerktijd van twee maanden neemt Agnes Everts definitief het stokje over van Arienne van Mil die negen jaar als directeur kinderopvang aan Kids First verbonden was. Gisteren is op gepaste wijze afscheid genomen van Arienne en is uitvoerig stilgestaan bij de waardevolle bijdragen die zij aan Kids First heeft geleverd.
Vanaf heden bestaat het voltallige directieteam van Kids First uit Agnes Everts (directeur kinderopvang), Martijn Stoker (directeur financiën, facilitair en ICT) en Ben Schnieders (directeur-bestuurder). Samen vormen zij een complementair bestuur dat zich inzet voor de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van Kids First in Groningen, Friesland en Drenthe.
Bron: Stijn Smit
Catharina Glazenburg