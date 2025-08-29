DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Donderdag vond omstreeks 13.30 uur op de A3, ter hoogte van Haren, een verkeersongeval plaats, waarbij drie mensen lichtgewond raakten. Een 74-jarige vrouw reed in een Ford in noordelijke richting op de A31. Vermoedelijk door onoplettendheid botste ze tegen de camper vóór haar, die werd bestuurd door een 63-jarige man. Door de klap raakte de camper de buitenste vangrail en kwam vervolgens tot stilstand op de rijbaan en de inhaalstrook. De bestuurder van de Ford, haar passagier en de 57-jarige passagier in de camper raakten bij het ongeval lichtgewond. De totale schade bedraagt circa € 21.000. De snelweg was tijdelijk afgesloten.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg