Open Monumenten Dag op Ecodorp Land van Aine

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 29 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON TOT DE AVOND | WISSELVALLIG WEEKEND

Na de stortbuien van gisteren is het vandaag veel beter want tot de avond zijn er mooie zonnige perioden, al neemt de bewolking wel toe. Maar het is pas vanavond dat er verspreid enkele buien gaan vallen. Daar kan een enkele redelijk regenbui bij zijn, maar geen onweersbuien zoals gisteren-namiddag. Ondertussen stijgt de temperatuur vanmiddag tot 23 graden; er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Vannacht is er ook kans op enkele buien en de wind neemt dan toe naar windkracht 4 of 5. Maar morgen is weer een redelijke dag want er zijn overdag perioden met zon en het blijft bij een enkele lokale bui. Een eventuele bui duurt ook maar kort maar er kan een behoorlijke bui tussenzitten. Maximum morgen rond 22 graden en een matige zuidwestenwind.

Zondag is er weer meer bewolking en af en toe valt er dan wat regen bij 22 of 23 graden. Volgende week wordt daarna een beetje onbestendig met maandag wat zon en een enkele bui maar daarna wat vaker regen.