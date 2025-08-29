Open Monumenten Dag op Ecodorp Land van Aine

TER APEL – Zondag 14 september bent u van 11.00 – 16.00 welkom op de Open Monumenten Dag op het ecodorp.
Er is een wandelroute uitgezet op het terrein langs de industriële panden van de voormalige aardappelmeelfabriek Ter Apel en omstreken. Er worden oude filmbeelden vertoond en er zijn rondleidingen met een gids door de fabriek, door het ecodorp en langs de ecohuizen om 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Er is koffie, thee, cake en een infostand.
Gratis entree en uw donatie is welkom. De opbrengst komt ten goede aan het behoud van het erfgoed.
Bron: Ecodorp Land van Aine
Catharina Glazenburg