Presentatie CD “Country City” door band ‘Martini Grey’ in Martiniplaza

GRONINGEN – De nieuwe band ‘Martini Grey’ laat muzikaal horen hoe een jonge meid en vier jonge kerels zich vanuit de provincie hebben ontwikkeld tot volwassen wereldburgers. Het vijftal behoort tot de top van de Nederlandse jazzmuziek en presenteert op donderdagavond 11 september de CD ‘Country City’ in Martiniplaza.

Van het opgroeien in een klein dorp in het noorden naar studeren en werken in ’s werelds grootste metropolen wordt muzikaal verhaald; er is sprake van ‘storytelling music’.. Samen met pianist Joost Swart is drummer Ancel Klooster uit Groningen de initiatiefnemer van Martini Grey. Ancel heeft op het Conservatorium in Groningen en het Drummers Collective in New York gestudeerd. Hij heeft de afgelopen 15 jaar samengewerkt met pianist Boelo Klat. Met het pianotrio Klatwerk3 hebben ze 6 CD ;s opgenomen. Joost Swart heeft met zijn eigen trio door China, Japan en Italië getoerd.



Naast de twee initiatiefnemers bestaat Martini Grey uit saxofonist Efraïm Trujillo (winnaar van een

Edison met The Preacher Men), bassist Jeroen Vierdag (bekend van de Ploctones en zijn samenwerking met Teus Nobel) en trompettiste Suzan Veneman (toert met haar solo-projecten door Nederland en speelt met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw; zij wordt in het BIMhuis aangekondigd als “the rising star of Dutch jazz’.)



De muziek

De muziek is een mix van moderne souljazz, latin en heartbop. En wordt ook wel ‘modern creative

storytelling music’ genoemd; verhalende muziek.



Meerwaarde

Samen spelen en optreden met Martini Grey zien deze musici als een enorme meerwaarde. Op de CD

‘Country City’ brengen ze eigen composities waarin op virtuoze wijze de energieke, levendige en alerte atmosfeer van de wereldstad en de diepe gronden van hun oorsprong op het noordelijke platteland elkaar ontmoeten. Daarmee krijgt de luisteraar de kans om, net als de musici, terug te keren naar de eigen diepe grond.



De CD-presentatie op donderdag 11 september begint om 20.15 uur in de Martini Jazz Club van

Martiniplaza in Groningen. Na de CD-presentatie volgt een tour door Nederland op de

bekendere jazzpodia, waaronder Cultuurschip Thor in Zwolle en De Tor in Enschede.

Meer informatie is te op de website www.martinigrey.nl

Bron: Martiniplaza

Catharina Glazenburg