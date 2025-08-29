Proefles turnen bij CSVO Onstwedde

ONSTWEDDE – Houd je van bewegen en heb je de basics al onder de knie – zoals een koprol, handstand en radslag? Dan nodig CSVO Onstwedde je van harte uit voor hun proefles recreatief turnen.
Op vrijdag 5 september zetten ze de zaal open voor iedereen die het leuk vindt om samen te sporten, nieuwe dingen te leren en plezier te maken in de turnzaal bij de Bast.
Tijd: 16.15; aanwezig
Les: 16.30 – 18.00
Voor meer informatie en aanmelding: Miren Nieuwenhuis: 06-11404938
Bron: Miren Nieuwenhuis
Catharina Glazenburg