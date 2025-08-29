Repair Café in Buurthuis Maagdenpalm

WILDERVANK – Op dinsdag 2 september 2025 organiseert Buurthuis Maagdenpalm een Repair Café. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen bewoners langskomen met kapotte spullen zoals kleine huishoudelijke apparaten, kleding, meubels of speelgoed. Samen met handige vrijwilligers wordt gekeken of een reparatie mogelijk is.
Het Repair Café draait om duurzaamheid en saamhorigheid: waarom iets weggooien als het nog een tweede leven kan krijgen? Naast het repareren van spullen is er ook ruimte voor ontmoeting. De koffie staat klaar en aanmelden is niet nodig.
Praktische informatie:
Datum: dinsdag 2 september 2025
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Locatie: Buurthuis Maagdenpalm, Maagdenpalmstraat 2, 9648 GS Wildervank
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via: p.bralds@debasisveendam.nl
Meer details zijn ook te vinden via de website van deBasis Veendam, https://www.debasisveendam.nl/repaircafe, of scan de QR code
Bron: Marieke Uilkema
Catharina Glazenburg