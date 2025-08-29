Repair Café in Buurthuis Maagdenpalm

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Gemeente Veendam

WILDERVANK – Op dinsdag 2 september 2025 organiseert Buurthuis Maagdenpalm een Repair Café. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen bewoners langskomen met kapotte spullen zoals kleine huishoudelijke apparaten, kleding, meubels of speelgoed. Samen met handige vrijwilligers wordt gekeken of een reparatie mogelijk is.

Het Repair Café draait om duurzaamheid en saamhorigheid: waarom iets weggooien als het nog een tweede leven kan krijgen? Naast het repareren van spullen is er ook ruimte voor ontmoeting. De koffie staat klaar en aanmelden is niet nodig.

Praktische informatie:
Datum: dinsdag 2 september 2025

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Locatie: Buurthuis Maagdenpalm, Maagdenpalmstraat 2, 9648 GS Wildervank

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via: p.bralds@debasisveendam.nl

Meer details zijn ook te vinden via de website van deBasis Veendam, https://www.debasisveendam.nl/repaircafe, of scan de QR code

Bron: Marieke Uilkema

Catharina Glazenburg

