Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur reportage Malou (inwoners Vlagtwedde plukken fruit)
09.45 uur Meike Stedema over de Lichtweek Wedde
10.15 uur Chris de Raaf over Waterbei in Winschoten
10.45 uur Vooruitblik op de sport met Michiel
11.15 uur reportage Malou
11.45 uur Gerda Toussain over Middeleeuws Ter Apel.
Presentatie: Linda Koops
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.
Catharina Glazenburg
Bron: Groningen1