Wie wint de eerste Oldambtster Cultuurprijs?

OLDAMBT – Wie verdient de Oldambtster Cultuurprijs? Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen kandidaten aandragen die volgens hen een prijs verdienen. Dit kan tot en met 15 september. De prijzen zijn bedoeld voor een persoon of organisatie die een buitengewone bijdrage levert aan de Oldambtster cultuurwereld. Er zijn twee prijzen te verdelen: de Oldambtster Cultuurprijs en de Oldambtster Cultuur Talentprijs. Op zaterdag 4 oktober 2025 reikt wethouder Jurrie Nieboer de prijzen uit tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde.

Waardering

Dit jaar worden voor de eerste keer de Oldambtster Cultuurprijzen uitgereikt, in samenwerking met het Cultuurplatform Oldambt. Met deze prijzen wil de gemeente Oldambt het bewustzijn en de waardering voor de rol van kunst en cultuur in de gemeente vergroten. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor kunst en cultuur in de gemeente. De winnaar van de Oldambtster Cultuurprijs gaat naar huis met een bedrag van € 2.500; de winnaar van de Oldambtster Cultuur Talentprijs 2025 krijgt € 1.000. Met de prijzen wil de gemeente Oldambtsters inspireren om mee te doen aan kunst en cultuur.

Trots

“Kunst en cultuur dragen eraan bij dat je prettig woont in je gemeente en daar trots op bent”, vindt wethouder Jurrie Nieboer van cultuur. “Organisaties, verenigingen en vrijwilligers die zich met cultuur bezighouden verdienen onze waardering voor hun inzet.“

Voor wie zijn de prijzen?

De prijzen kunnen gaan naar:

– iemand die als vrijwilliger bijdraagt aan het culturele leven in Oldambt;

– iemand (of een organisatie) die een rol speelt in de ontwikkeling van het culturele leven in Oldambt;

– iemand (of een organisatie) die bijdraagt aan het uitdragen van de geschiedenis van Oldambt;

– iemand (of een organisatie) die bijdraagt aan de landelijke culturele uitstraling van Oldambt.

Aanmelden

De Oldambtster Cultuurprijs is bedoeld als waardering voor de inzet of activiteiten op het gebied van kunst of cultuur. De Oldambtster Cultuur Talentprijs wil een persoon of organisatie stimuleren die nog niet zo lang actief is met cultuur. Oldambtsters kunnen personen en organisaties tot en met maandag 15 september aanmelden voor de Oldambtster Cultuurprijzen via het aanmeldformulier op de website www.cultuurplatformoldambt.nl . Een deskundige jury nomineert vervolgens een aantal inzendingen voor de prijs.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg