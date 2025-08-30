ASVB viert 80-jarig bestaan met jubileumwedstrijd tegen Oud-FC Groningen

BLIJHAM – Het jubileumweekend van voetbalvereniging ASVB begon gisteravond met een bijzondere ontmoeting op Sportpark Blijham. Ter ere van het 80-jarig bestaan speelden de oud-spelers van ASVB een vriendschappelijke wedstrijd tegen een team van Oud-FC Groningen, met als resultaat een sportief gelijkspel: 0-0.
Bekende namen op het veld
Het duel werd een feest van herkenning, met onder anderen oud-Blijhamster Bert Zuurman in de gelederen van Oud-FC Groningen. Ook bekende namen als Martin Drent, Roy Beukenkamp, Paul Matthijs en Gibril Sankoh trokken veel publiek.
De thuisploeg bestond uit spelers die in 2008 de districtsbeker wonnen als A-junioren. Namen als Anne Dekker, Mart Zuur, Bas Nijland, Patrick Barendregt en Ronald Horlings stonden weer op het veld, naast tal van andere clubiconen.
Historie van ‘De Witte Muizen’
De bijnaam ‘De Witte Muizen’ is diep geworteld in de clubhistorie. ASVB werd officieel opgericht op 1 september 1945, al werd er voor de Tweede Wereldoorlog al gevoetbald in Blijham. Het tenue – wit shirt met blauwe sokken – leidde tot de bijnaam, toen een tegenstander ooit verzuchtte dat de snelle spelers uit Blijham “overal opdoken als muizen”.
Door de jaren heen kende de club sportieve hoogtepunten, waaronder het spelen in de eerste klasse van de KNVB. Inmiddels telt ASVB zo’n 120 jeugdleden en beschikt het sportpark, dat sinds 1976 in gebruik is, over moderne voorzieningen dankzij een ingrijpend verduurzamingsproject.
Jubileumweekend vol activiteiten
Het jubileumweekend gaat verder met diverse festiviteiten, waaronder een wandeling langs de historie van de club, tentoongesteld in en rondom de kantine. Een eerbetoon aan de spelers, vrijwilligers en supporters die ASVB door de jaren heen hebben gemaakt tot wat het nu is: een unieke amateurclub met een rijke traditie.
Bron: ASVB
Foto’s: Hilvert Huizing
HIER vindt u alle foto’s
