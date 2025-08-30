Foto’s dag 1 van het Speedweekend Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Het is inmiddels een traditie en door velen geroemd als het hoogtepunt van het ovalracing seizoen op de Polderputten in Ter Apel: het Speedweekend. Niet één, maar twee dagen autoraces. Vanavond zelfs onder kunstlicht.
Het is op de Polderputten een bomvol autosport weekend. Zo gaan de 2.0 Hotrods in samenwerking met Britse ovalracing organisatie, Spedeworth Motorsports, strijden om het National Championship en staat als toetje voor deze coureurs de Dutch Open titel op het spel. De razendsnelle National Hotrods gaan strijden om de EuroMaster titel 2025, voor hun één van de hoogtepunten van het seizoen. Daarnaast zijn er ook nog twee gastenklasses toegevoegd aan het programma. De Stockrods van het circuit uit het Limburgse Posterholt strijden om de Gouden Helm Trofee en na jaren afwezigheid staan de Stockcar Formule 2’s weer aan de start.
Altjo Wubbema was er vandaag bij en maakte onderstaande foto’s. Meer foto’s vindt u HIER.
Catharina Glazenburg.