Foto’s dag 1 van het Speedweekend Ovalracing in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 30 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN STAPELWOLKEN | WEINIG VARIATIE

We hebben vandaag een vriendelijk beeld met flinke zonnige perioden en steeds ook wat bewolking. Door de stapelwolken die er zijn is er tot de avond ook kans op een enkele bui. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest en de maximumtemperatuur is 21 of 22 graden: een mooie temperatuur voor deze tijd van het jaar en ook vanavond is het nog zo’n 20 graden.

Vannacht wordt het anders want dan is het bewolkt. Later in de nacht en morgenochtend gaat het af en toe regenen. Het begint dus anders dan vandaag met veel bewolking. En ook morgenmiddag en morgenavond zal de bewolking overheersen met ook dan zo af en toe wat regen. De temperatuur lijdt daar niet onder want die komt weer uit op 21 of 22 graden.

Na het weekend is het licht wisselvallig met af en toe zon. Er zit de eerste dagen ook maar weinig variatie in, pas later in de week neemt de kans op buien toe. Maxima in de eerste helft week steeds tussen de 21 en 23 graden.