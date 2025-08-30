Grandioos Alteveer trapt driedaags feestweekend af met spectaculaire eerste avond

ALTEVEER – Grandioos Alteveer is vrijdagavond van start gegaan en dat werd gevierd met een spectaculaire eerste dag. Voor het eerst duurt het festival niet twee, maar drie dagen: 29, 30 en 31 augustus 2025.
Wat ooit begon als een illegaal corona-tuinfeest, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig festival waar geen tuin meer groot genoeg voor is. In 2024 kwamen er al 2500 bezoekers op af. “Dat geeft ons echt voldoening,” aldus de organisatie.
Helikopterlanding en grote namen
Het weekend werd vrijdag afgetrapt door de feestband Wat ’N Bende, die per helikopter arriveerde in Alteveer. Daarna volgden optredens van TikTok Tammo, Boer Bennie en Burdy. De avond werd afgesloten met een optreden van Old Ni-js, de band met oud-leden van Normaal.
Feest gaat door
Vanavond gaat het feest verder met live muziek van Ancora, The Hillbilly Moonshiners en Lara Millaa. Het hoogtepunt van de avond: Outsiders komt naar Alteveer. “Outsiders op het podium is hetzelfde als overdag bier drinken: ongekend mooi,” grapt de organisatie.
Zondag familiedag
Zondag wordt het festivalterrein omgetoverd tot een soort vakantiepark, compleet met kinderboerderij, zandbak en glijbaan voor de jongste bezoekers. Voor volwassenen is er uiteraard bier en wijn, live muziek, een bandschuurmachine-race en een live-editie van Tussen Kunst en Kitch.
Foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg