Jonge lopers bereiden zich voor op Lutje RUN

WINSCHOTEN – Op de atletiekbaan van Atletiekvereniging Aquilo was het vanmorgen een gezellige boel. Ruim 60 jonge deelnemers trainden voor de Lutje RUN op 12 september. Hoe leuk dat was vertelt een jonge deelnemer: “Volgende week ga ik weer.” Op zaterdag 6 september van 10 tot 11.30 uur is de tweede Lutje Opstap. Deelnemers van 4 tot en met 15 jaar zijn van harte welkom. Opgeven is niet nodig.
De Lutje Opstap is een jaarlijks terugkerende voorbereiding op de Lutje RUN. Twee zaterdagochtenden trainen de deelnemers onder deskundige begeleiding van Aquilo trainers. Trainster en organisator Carlijn Loer: “Plezier staat bij ons voorop. Verder willen we de kinderen een goede basis meegeven voor de wedstrijd. Ik heb een hoop fanatieke en blije gezichten gezien, dus dat is vandaag wel gelukt. Volgende week doen we ook een proefwedstrijdje en krijgen ze een deelnamecertificaat.”
De Lutje RUN voor jeugd van 4 tot en met 15 jaar is dit jaar op vrijdagavond 12 september vanaf 17.30u op de atletiekbaan van AV Aquilo. Afstanden zijn van 400 meter tot 1 en 2 kilometer. Op zaterdag 13 september is de RUN van Winschoten.
Meer informatie en opgave (tot 4 september): www.runwinschoten.nl.
Bron en foto’s: Kirsten Olthuis AV Aquilo
Catharina Glazenburg