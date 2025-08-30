Koningsparen en Keizerspaar Burchtschutters weer feestelijk onthaald

WEDDE – Vanavond stond Wedde helemaal in het teken van het Schuttersbal van S.V. De Burchtschutters.
Het feest begon al sprookjesachtig bij de Burcht van Wedde, waar de koninklijke paren werden opgehaald: de Kinderkoning en -Koningin, de Jeugdkoning en -Koningin, het Koningspaar én natuurlijk de Keizer en Keizerin. In een prachtige open koets trokken zij, in optocht door Wedde, begeleid door een muziekvereniging uit Papenburg, richting de feesttent midden in het dorp.
Daar aangekomen zat de sfeer er meteen goed in. De tent was gezellig versierd en stampvol. Met muziek van de band Solidair uit Alteveer, dans en een vrolijk praatje hier en daar en samen feesten tot in de late uurtjes.
Het Schuttersbal is daarmee opnieuw hét bewijs dat Wedde trots mag zijn op zijn tradities en verbondenheid. En nu is het uitkijken naar zondag 7 september, wanneer bij het Koningschieten zal blijken wie zich een jaar lang Koning mag noemen.
Foto’s en tekst: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg