DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Door onbekende oorzaak brak in de nacht vannacht brand uit in een verlaten boerderij aan de Bokeler Torfweg. Het oude woongebouw en een aangrenzend bijgebouw brandden volledig uit. De brandweer van Papenburg rukte met tien voertuigen en 60 hulpverleners uit. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Haren
Vrijdagavond laat brak brand uit in het vakantiepark in Dankern aan de Hamsterweg. Door nog onbekende oorzaak vatte een afvalcontainer vlam. De vlammen sloegen over naar een naastgelegen houten schutting. De brandweer van Haren was met twee voertuigen en acht brandweerlieden ter plaatse en kon de brand snel blussen. De omvang van de schade is nog niet bekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932 72100.
Meppen
Vanmorgen vroeg is bij een restaurant aan de Nagelshof ingebroken. Volgens de huidige informatie hebben de daders contant geld en twee blikjes drinken buitgemaakt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg