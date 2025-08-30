Monnikentocht trekt sportievelingen naar Westerwolde

WESTERWOLDE – Runners Oost Groningen organiseert dit jaar voor de zevenentwintigste keer de populaire Monnikentocht. De landschapsloop vindt vandaag plaats en is geschikt voor zowel hardlopers als wandelaars.
Wandelaars konden kiezen uit afstanden van 17 of 33 kilometer, terwijl hardlopers de uitdaging konden aangaan met 17, 33 of 43 kilometer.
Het parcours, dat vorig jaar veel lof kreeg, is volledig behouden. De route voerde grotendeels over onverharde paden en bevatte zo min mogelijk fietspaden, waardoor deelnemers optimaal van de natuur konden genieten.
Vervoer en startlocaties
Net als vorig jaar konden deelnemers vooraf een buskaartje aanschaffen, waarmee zij vanmorgen naar de startlocaties werden gebracht.
Parkeren kon in de buurt van het Infocentrum van Vesting Bourtange, waar verkeersregelaars de juiste plekken aanwezen.
- Startlocaties:
- Hotel Boschhuis in Ter Apel (lange afstanden)
- Camping De Bronzen Eik in Sellingen (17 km)
- Finish: Vesting Bourtange
Bij de start in Ter Apel verschenen vanochtend al 80 deelnemers voor de langste afstand van 43 kilometer.
Foto’s van de start in Ter Apel: André Dümmer
Catharina Glazenburg