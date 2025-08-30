VLAGTWEDDE – Realisatie Padelbanen Vlagtwedde komt dichterbij.
Martin Boer en Lars van Ravenhorst hebben het plan opgevat om naast hun ”Sportplaza” in Vlagtwedde padelbanen, de snelst groeiende sport in Nederland, te realiseren.
In de gemeente Westerwolde zijn er nog geen padelbanen gerealiseerd en deze wil graag meewerken aan de realisatie van dit plan.
Sportplaza “de Dribbel” is gevestigd in het atrium van Zwembad “de Barlage” in Vlagtwedde.
Naast dit zwembad ligt een niet meer in gebruik zijnde tennisbaan die inmiddels een troosteloze aanblik vertoond.
Deze tennisbanen zijn een paar jaar geleden aangekocht door “buren” Golfclub Westerwolde.
Zij zijn ook enthousiast over het plan en willen ook graag hun medewerking hieraan verlenen.
Crowdfunding:
Om dit project te kunnen uit te voeren hebben de mannen een crowdfunding opgezet.
Zij steken zelf 60% van de kosten in het project, de rest hopen ze binnen te krijgen d.m.v. de crowdfunding.
Op dit moment is er al 80 % van het benodigde bedrag toegezegd zodat de realisatie van het plan al heel dichtbij is.
Voor info zie: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/sportplaza-vlagtwedde
Het plan is om 3 padelbanen en 2 pickleball banen te realiseren.
Padel is een racket- en balsport en wordt meestal in de twee tegen twee vorm gespeeld op een baan die omringd is door glazen wanden en hekwerk. Padel wordt wel omschreven als een mix tussen tennis en squash.
De glazen wanden en hekken mogen ook worden gebruikt om de bal via deze wanden terug te spelen of eerst tegen aan te laten stuiteren om vervolgens terug te spelen.
Pickleball combineert de beste elementen van de verschillende racketsporten tot een boeiende en veelzijdige spelervaring. Het spel wordt gespeeld op een kleiner veld dan een traditioneel tennisveld, ongeveer de grootte van een badmintonveld, met een aangepast net dat iets lager is dan bij tennis.
Het spel wordt gespeeld met de unieke Pickleball-bal, deze is vergelijkbaar in grootte met een tennisbal, maar is gemaakt van duurzaam plastic en voorzien van karakteristieke gaten.
Het speciale paddleracket, zonder snaren maar vervaardigd uit stevig hout of lichtgewicht carbon, biedt spelers een uitstekende mix van kracht en precisie.
Geert Smit
Realisatie Padelbanen Vlagtwedde komt dichterbij
VLAGTWEDDE – Realisatie Padelbanen Vlagtwedde komt dichterbij.