Rommelroute in Ter Apelkanaal weer een groot succes

TER APELKANAAL – De rommelroute in Ter Apelkanaal was net als vorig jaar weer een groot succes. 46 adressen hadden zich aangemeld om spullen op de eigen oprit te verkopen. De door de organisatie verstrekte posters prijkten dan ook op menig raam in het dorp.
Het weer zat erg mee en het was gezellig druk in de straten. De adressen hadden hun opritten mooi en gezellig ingericht en versierd en de verkopers waren enthousiast. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur werden diverse spullen aan de man gebracht en/of even een gezellig praatje gemaakt.
Dit was de tweede editie van de Rommelroute Ter Apelkanaal en de intentie is om deze elk jaar op de laatste zaterdag in augustus te houden. Wil je ook op de hoogte blijven van de rommelroute voor 2026? Volg dan de pagina -rommelrouteterapelkanaal – op facebook.
Bron/foto’s: Lian Palmans
Catharina Glazenburg