Waterbei 2025 opent met parade, muziek en spektakel in Winschoten

WINSCHOTEN– Gisteravond barstte Winschoten uit zijn voegen tijdens de feestelijke opening van Waterbei 2025, het gratis straattheaterfestival dat de binnenstad twee dagen lang omtovert tot een bruisend toneel vol kleur, muziek en verwondering.
Start vol energie en muziek
Het festival werd vrijdagavond om 21.30 uur afgetrapt met een bonte parade, die vertrok vanaf Cultuurhuis De Klinker en via de Langestraat richting het Marktplein trok. Onder luid applaus en muziek genoot het publiek van de creatieve stoet, waarna coverband Toosst het podium overnam met een spetterend optreden dat tot middernacht doorging.
Het festival werd officieel geopend door wethouder Jurrie Nieboer, die vanaf het balkon van mevrouw Hulsegge naast De Klinker sprak. Extra feestelijk: mevrouw Hulsegge vierde gisteren haar 87e verjaardag.
Vandaag verandert de binnenstad in één groot openluchttheater. Bezoekers kunnen genieten van een divers programma met acts uit binnen- en buitenland, waaronder de gigantische Big Mob Slinky Show uit Australië en de virtuoze chaos van The Crazy Mozarts uit Spanje. Daarnaast zijn er steltlopers, levende standbeelden, circusacts, muziek en interactieve performances die het publiek volop weten te betrekken.
Knallend slot aan de haven
Nieuw dit jaar is de afsluitende vuurwerkshow vanavond. Om 22.00 uur wordt vanaf een ponton in de haven een fonkelend spektakel afgestoken dat het centrum van Winschoten in licht en kleur zal hullen – een waardige afsluiting van twee dagen feest.
Gratis feest voor iedereen
Dankzij de steun van sponsoren, subsidiegevers, fondsen, vrijwilligers en het trouwe publiek blijft Waterbei gratis toegankelijk. “Waterbei is meer dan een festival – het is een ontmoeting tussen mensen, kunst en de stad,” aldus de organisatie.
Foto’s: Frans Kroon en Anita Meis
Video: Frans Kroon
Catharina Glazenburg