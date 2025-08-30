Waterbei betovert bezoekers met straattheater en cultuur

WINSCHOTEN – Het centrum van Winschoten stond vandaag volledig in het teken van straattheater en cultuur. Een breed scala aan optredens en activiteiten wist jong en oud te verwonderen.
Het tweedaags festival Waterbei werd gisteravond geopend met een parade door het centrum van Winschoten en afgesloten met een optreden van de band Toosst op het Marktplein. Blikvanger was een bijna tien meter hoge gorilla, begeleid door trommels, dansers en steltlopers. Langs de route van De Klinker tot het Marktplein stonden honderden mensen om het spektakel te bekijken. De Franse theatergroep Cie Planète Vapeur bracht de indrukwekkende voorstelling, waarin de gorilla symbool staat voor de natuur en de mens die daarmee in balans moet leven. Klik HIER voor onze reportage en hieronder voor de video van Malou Vos.
Vandaag konden bezoekers genieten van workshops van het Drumcafé en djembé, optredens van onder andere popkoor The Blue Happy Bacon, The Crazy Mozarts, Herbie Blues, Krzysztof Groen, Sessiebon, Harm Tabak en Bart Kruizinga en Sander Koning.
Daarnaast waren er tal van verrassingen in de binnenstad: een sneltekenaar, Jumbo de Olifant die door de straten liep, Per-Q met marcherende soldaten en een speciaal Kids Plein waar zelfs Anna en Elsa langskwamen. Straattheateracts van Aat Dirks en Merel Voorsluis, poppenkast met Klaassen en Katrijn, en spectaculaire acts zoals de Unicorn Steltlopers, Marysia de Reuzekip, WKC Rollershow, Klapstoel Cabaret, Circus Santelli, Big Mob Slinky Show, Buurman en Buurman, de Swingende Vuurtorens, Les Horsemen, Magic White Horses en levende standbeelden maakten het geheel compleet.
Vuurwerkspektakel als afsluiter
Vanavond wordt het tweedaagse festival afgesloten met een adembenemende vuurwerkshow op een gloednieuwe locatie: de haven van Winschoten.
Foto’s: Anita Meis
Video Malou Vos
Catharina Glazenburg