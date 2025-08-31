Amerikaanse Dag trekt veel bekijks bij Café Fischer in Wedde

WEDDE – Zaterdag was het volop genieten bij Café Fischer, waar de jaarlijkse Amerikaanse Dag plaatsvond. Het evenement trok veel bezoekers dankzij een veelzijdig programma en prachtig weer.
Op het terrein stonden talloze Amerikaanse auto’s en motoren van meer dan 40 jaar oud, die bewonderd konden worden door liefhebbers en nieuwsgierige bezoekers. Naast de indrukwekkende voertuigen was er volop vertier met eten, drinken, live muziek en een bijzondere “sexy carwash” verzorgd door Gitte Lamper en Leonard Besten.
Daarnaast konden bezoekers snuffelen op een kleine markt, waar diverse standhouders hun waren aanboden. De gezellige sfeer en de grote belangstelling maakten de dag tot een geslaagd evenement.
Foto’s: Hilvert Huizing, klik HIER voor alle foto’s.
Catharina Glazenburg