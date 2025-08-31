ASVB viert 80-jarig jubileum met huldigingen sport, muziek en feest

BLIIJHAM – Voetbalvereniging ASVB heeft dit weekend haar 80-jarig bestaan groots gevierd met een veelzijdig programma vol sportieve activiteiten, feestavonden en bijzondere momenten van waardering.
Sportieve aftrap met oud-spelers
Op vrijdagavond trapten de festiviteiten af met een vriendschappelijke wedstrijd op Sportpark Blijham tussen oud-spelers van ASVB en een team van Oud-FC Groningen. De nostalgische ontmoeting eindigde in een sportief gelijkspel: 0-0. De avond werd feestelijk afgesloten met muziek van DJ Marcel.
Jeugd in actie en historische tentoonstelling
Zaterdagochtend en -middag stonden in het teken van de jeugd. Er werd een mix-jeugdtoernooi gehouden en er was een spellencircuit. Wethouder van sport Saskia Ebbers reikte de prijzen uit. Alle kinderen kregen daarnaast een aardigheidje en een portie poffertjes. Oud-Blijhamster Bert Zuurman werd nog even extra in het zonnetje gezet. In de kantine konden bezoekers een tentoonstelling over de rijke historie van ASVB bekijken.
Officiële toespraak en benoemingen
Zaterdagavond werd het jubileum officieel geopend door burgemeester Jaap Velema. In zijn toespraak sprak hij over het ontstaan van de vereniging, het belang van vrijwilligers en de reden waarom het jubileum bij 80 jaar gevierd werd in plaats van 75 jaar – de coronaperiode gooide destijds roet in het eten.
Tijdens de avond werden vier leden benoemd tot lid van verdienste:
- Geert Draijer
- Sander Veen
- Willy Sagel
- Henk Zwiers
Daarnaast werd Erik Stel gehuldigd als erelid van de club.
Feestelijke afsluiting
Na de officiële momenten barstte het feest los met de band TOOSST. Vanmiddag werd het jubileumweekend afgesloten met een gezellige barbecue.
Foto’s: Hilvert Huizing, Klik HIER voor alle foto’s
Catharina Glazenburg