Concert “3 Voices one Heart”

VALTHERMOND – Helene Neijmeijer, Klaas Spekken en Titia di Tolve, met aan de piano Tony Hoyting, verzorgen een heerlijk zaterdagavondje uit, met bijzondere, muzikale ontmoetingen in de intieme theatersfeer van Pand 405 Music, Expo & Art !
Vanuit Valthermond nemen zij u mee naar, o.a.: Groningen, Frankrijk, Zuid Afrika & Amerika, maar ook Nederlandstalige songs passeren de revue !
Wanneer: zaterdag 20 september 2025 om 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.
Reserveren noodzakelijk!
In Pand 405 Music, Expo & Art is een doorlopende expositie kunstwerken van Magda Groen. Welkom volgens afspraak 06 – 27 261 499 / 0599 – 20 20 34.
Songs van Helene Neijmeijer wereldwijd
Na “Child of Light’’ zijn ook in première gegaan en wereldwijd te beluisteren: de zomerhit “Ametlla” en “Unwise” van het album “Bold & Boundless”.
Pand 405 Music, Expo & Art, Zuiderdiep 405 7876 AW Valthermond
Bron: Helene Neijmeijer
