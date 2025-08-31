Foto’s dag 2 van het Speedweekend Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Het is inmiddels een traditie en door velen geroemd als het hoogtepunt van het ovalracing seizoen op de Polderputten in Ter Apel: het Speedweekend. Niet één, maar twee dagen autoraces.
Het was op de Polderputten een bomvol autosport weekend. Zo gingen de 2.0 Hotrods in samenwerking met Britse ovalracing organisatie, Spedeworth Motorsports, strijden om het National Championship en stond als toetje voor deze coureurs de Dutch Open titel op het spel.
De razendsnelle National Hotrods gingen strijden om de EuroMaster titel 2025, voor hen één van de hoogtepunten van het seizoen. Daarnaast waren er ook nog twee gastenklasses toegevoegd aan het programma. De Stockrods van het circuit uit het Limburgse Posterholt streden om de Gouden Helm Trofee en na jaren afwezigheid stond de Stockcar Formule 2’s weer aan de start.
Klik HIER voor meer informatie.
Foto’s: Gerda Boeijing
Catharina Glazenburg