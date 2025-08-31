HB café op 19 september in Groningen

GRONINGEN – Op 19 september2025 wordt in Groningen weer een HB café georganiseerd. Spreker: Janine Kallenbach.

Heb jij als hoogbegaafde een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid, maar ervaar je soms frustratie of onmacht als de wereld om je heen niet hetzelfde ziet? Herken je de neiging om fel te reageren op situaties die jij als onrecht ervaart – en merk je dat dit niet altijd het effect heeft dat je zou willen? In dit HB-Café in Groningen op vrijdag 19 september ontdek je hoe je jouw scherpe rechtvaardigheidsgevoel kunt inzetten als waardevolle kracht.



Janine was met ditzelfde onderwerp eerder dit jaar te gast bij het HB-café in Breda en eerder al eens in Rotterdam en Gouda.

Programma:

19.30 uur Opening door Agnes Schilder van het HB-Café Groningen.

19.45 uur Workshop/presentatie: Janine Kallenbach.

20.45 uur Pauze

21.00 uur Vervolg workshop met veel ruimte om onderling ervaringen te delen en van elkaar te leren.

22.00 uur Einde programma, daarna voor wie dat wil: napraten in de bar (consumpties voor eigen rekening).

Je leert praktische technieken en krijgt inzichten om:

• beter om te gaan met dat intense (on)rechtvaardigheidsgevoel;

• je eigen reactiepatroon te begrijpen, zodat je bewuster kunt kiezen hoe je reageert;

• meer rust en zelfvertrouwen te ervaren in situaties die jij als onrechtvaardig ervaart.



Jouw rechtvaardigheidsgevoel is een prachtige eigenschap. Hoe fijn is het als je er ook krachtig mee om kunt gaan?

Janine Kallenbach is bestuurslid bij het IHBV, teamlid van HB-Café Rotterdam en zij is eigenaar van Persoonlijk Vaardiger, een trainingsbureau voor trainingen om – je raadt het al – persoonlijk vaardiger te worden. Zij verwerkt elementen van positieve psychologie, de transactionele analyse, de rationele emotieve therapie, psychologische veiligheid en de TMA in haar trainingen, die direct handvatten bieden voor meer rust en zelfvertrouwen. Meer over Janine vind je hier, meer over haar trainingen op de website van Persoonlijk Vaardiger.

Het HB-Café is in de Trompzaal van hotel Flonk, Radesingel 50 in Groningen. De zaal gaat open om 19.00 uur. Om 19.30 uur beginnen ze met het inhoudelijke deel, waarin veel ruimte is voor interactie. Na afloop is er nog ruime gelegenheid tot napraten in de bar van het hotel.

Dit HB-Café is alleen live ter plaatse te volgen. Het is niet mogelijk online aan te sluiten en er worden ook geen opnames gemaakt die later terug te kijken zijn.

Aanmelden via de website www.ihbv.nl is verplicht, ze reserveren een plekje voor je zodra je betaald hebt. Toch verhinderd? Als je dat minimaal 48 uur van tevoren via mail (hb-cafe-groningen@ihbv.nl) laat weten en we kunnen iemand anders blij maken met jouw plekje dan krijg je je geld terug.

Let op: HB-café’s zijn vaak snel uitverkocht, als dat het geval is dan kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Als er een annulering komt dan informeren we de bovenste op de wachtlijst.

Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches of andere professionals die met hoogbegaafden werken. Er is in dit HB-Café volop interactie en ruimte om ervaringen te delen, maar de HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen van individuele bezoekers daarvoor verwijzen we graag naar de lijst hulpverleners en coaches op de website van het IHBV of de website van het Landelijk kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid.

