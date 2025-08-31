Kinderen genieten bij de eerste Opkikkertjestoer

VEENDAM – Zaterdagmiddag vertrokken circa 30 personenauto`s van de Honda-autoclub met circa 25 kinderen vanaf de parkeerplaats bij de Voedselbank Veendam voor een Opkikkertjestoer.
Een Opkikkertjestoer is bedoeld om kinderen een lach op hun gezicht te bezorgen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. “Denk hierbij aan kinderen die met hun gezondheid zitten gepest worden, of de thuissituatie het soms niet altijd toelaat” aldus Ingrid Sibering namens de organisatie.
De toer ging door Veendam, Wildervank, Muntendam, en Meeden. In recreatiepark Borgerswold was er pauze met een hapje en een drankje en na afloop voor ieder nog een klein presentje. Met een brede glimlach en een voldaan gevoel keerden de kinderen huiswaarts. “ En daar doen we het voor”, aldus een aantal leden van de Honda-autoclub.
De organisatie is van plan om hier jaarlijks een vervolg aan te geven.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg