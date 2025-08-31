DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Rond kwart voor twaalf vannacht werd de politie door een weggebruiker gebeld omdat een 41 jarige automobilist op de Weenerstraße met zijn rijgedrag het verkeer in gevaar bracht. Een blaastest wees aan dat de man onder invloed van alcohol verkeerde (1.68 promille). De politie heeft het rijbewijs van de man in beslag genomen en er is een een strafrechtelijk onderzoek gestart.
Papenburg
Op zaterdag 23 augustus 2025 vond op de parkeerplaats van de OBI aan de Am Stadtparkstraße een aanrijding plaats. Tussen 12.30 en 14.15 uur raakte een daar geparkeerde zilverkleurige VW Golf beschadigd. De nog onbekende dader verliet vervolgens zonder toestemming de plaats van het ongeval. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via (04961) 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg