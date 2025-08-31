Leden Damclub Winschoten beginnen aan nieuw seizoen



WINSCHOTEN – Na de zomervakanties maken de amateur sportverenigingen in Nederland weer aanstalten om te beginnen met het nieuwe seizoen. Zo ook Damclub Winschoten, die zowel bij de jeugd als senioren actief is.

De jeugd van Damclub Winschoten bijt woensdagmiddag 3 september het spits af. De basisschoolleerlingen zijn namelijk alweer begonnen en Damclub Winschoten speelt hier goed op in en nodigt de jeugdleden weer uit voor het damonderwijs in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Tussen 14:00 uur en 16:00 uur zijn de huidige leden en nieuwe leden welkom. De lessen zullen beginnen met een korte gezamenlijke instructie op het zogenaamde demonstratiebord. Daarna komen de cursusboeken op tafel, om af te sluiten met een onderlinge competitie. Bij de gezamenlijke instructie gaan de belangrijkste spelregels nog even de revue passeren. Met name aan “slaan is verplicht” en “aanraken is zetten” wordt aandacht besteed. Nadat een cursusboek is uitgewerkt kan het jeugdlid opgaan voor een diploma.

Senioren en breedtesport

De onderlinge competitie bij Damclub Winschoten begint woensdagavond 3 september om 19:00 uur in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Deze zogenaamde A groep hanteert een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. Damclub Winschoten heeft tevens de breedtesport hoog in het vaandel staan en is op 10 januari gestart met een zogenaamde “trainingsgroep”. Deze “gouden greep” gaat vrijdagavond 5 september weer van start in dezelfde locatie en gaat vanaf 18:30 uur beginnen met ongeveer een half uur theorie gevolgd met een onderlinge competitie. Deze groep is bij uitstek geschikt voor de damliefhebbers in de zogenaamde B-groep en middelbare schoolleerlingen. Liefhebbers mogen in september vrijblijvend aanschuiven. De wedstrijden duren tot maximaal 21:00 uur.

Nationale Competitie

De nationale damcompetitie van de KNDB begint zaterdag 20 september. Dan schuiven klokslag 12:00 uur ruim 1000 dammers achter de borden in ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Damclub Winschoten komt uit in de 2e klasse A, die uit 9 teams bestaat. De 1e ronde neemt Winschoten het in de “uitwedstrijd” op tegen Warffum 1. De 2e klasse A wordt gevormd door de achttallen van “De Vechtstreek” Gramsbergen 1, HDC Hoogeveen 4, Hijken DTC 3 en Hijken DTC 4, DCH Heerenveen 3, Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen, Roden/Leek 2, Warffum 1 en Damclub Winschoten. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de 1e klasse en de nummer 2 mag promotiewedstrijden spelen.

Fitter Brein

Damclub Winschoten draait ook mee met het “Fitter Brein” project, waarbij een drietal leden vanaf eind september om de 14 dagen, assisteren bij het zogenaamd “crea-uurtje” in Woonzorglocatie “De Tjamme” in Beerta.

Jaarmarkt

De zogenaamde Jaarmarkt in Oude Pekela (ook bekend onder de naam OPA markt) staat voor zaterdag 13 september op de planning. Hierbij gaat een groepje liefhebbers van Damclub Meeden en Damclub Winschoten de damsport in het centrum van Oude Pekela, promoten. Deze “laagdrempelige” activiteit is dé gelegenheid om kennis te maken met de damsport. De aanwezige “crew” kan overigens antwoord geven over alle “ins en outs” van de damsport. Er liggen tevens damborden gereed om in een ongedwongen sfeer en alle rust een partijtje te spelen.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg