Organisatie kijkt terug op zeer geslaagd evenement: Grandioos Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 31 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | WISSELVALLIGE MIDWEEK

Af en toe is er misschien een flets zonnetje, maar in grote lijnen is het toch een bewolkte dag met vochtig weer en af en toe regen of motregen. Veel is het allemaal niet maar vanavond is er een fase met meer buiigheid. Het is in ieder geval een redelijk rustige dag met windkracht 3 uit het zuidoosten tot zuiden. Koud is het ook niet: de maximumtemperatuur ligt rond 21 graden.

Morgenochtend is het nog steeds een beetje grijs en ook dan valt er soms wat regen, maar morgemiddag- en avond is het wat vrolijker met later op de dag misschien een enkele bui. Maximum morgenmiddag opnieuw rond 21 graden en een matige wind, draaiend naar zuid tot zuidwest.

Dinsdag valt een beetje in datzelfde patroon met af en toe zon en een bui, woensdag en donderdag is de kans op regen groter, en de lange termijn is weer droger met meer zon.