Organisatie kijkt terug op zeer geslaagd evenement: Grandioos Alteveer

ALTEVEER – De organisatie van Grandioos Alteveer kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement.
Vrijdagavond ging Grandioos Alteveer van start, met optredens van feestband Wat ’N Bende, TikTok Tammo, Boer Bennie en Burdy. De avond werd afgesloten met een optreden van Old Ni-js, de band met oud-leden van Normaal.
Zaterdagavond ging het feest verder met live muziek van Ancora, The Hillbilly Moonshiners en Lara Millaa. Het hoogtepunt van de avond waren The Outsiders. De avond was volledig uitverkocht
Vandaag werd het festivalterrein omgetoverd tot een soort vakantiepark, compleet met kinderboerderij, zandbak en glijbaan voor de jongste bezoekers. Er was live muziek, een bandschuurmachine-race en een live-editie van Tussen Kunst en Kitch.
Foto’s van zaterdagavond: Jacob Musch
Catharina Glazenburg