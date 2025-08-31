Scouting Ter Apel viert 25-jarig jubileum van 17 leden

TER APEL – Scouting Ter Apel stond afgelopen weekend stil bij een bijzonder jubileum. Maar liefst 17 leden werden gehuldigd omdat zij al 25 jaar actief lid zijn van de vereniging.
De dag begon met een gezamenlijke hike, waarbij volop herinneringen werden opgehaald en nieuwe verhalen ontstonden. Terug bij het scoutinggebouw vond het officiële moment plaats: alle jubilarissen ontvingen hun lustrumteken en een attentie als blijk van waardering voor hun jarenlange betrokkenheid.
Na het officiële gedeelte werd er samen gevierd met een feestelijke bijeenkomst, waar jong en oud samenkwam om deze mijlpaal te markeren.
“Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen zich al zo lang met hart en ziel inzetten voor onze groep,” aldus het bestuur van Scouting Ter Apel. “Zonder deze trouwe leden zou de vereniging niet zijn wat zij vandaag is.”
Met dit jubileum benadrukt Scouting Ter Apel het belang van verbondenheid, traditie en plezier, waarden die de groep al een kwart eeuw samenbrengt.
Bron en foto’s: Bas Stoevelaar
Catharina Glazenburg