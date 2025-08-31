Wandelen werkt! in Onstwedde

Foto: Jan Bossen
- CG - Gemeente Stadskanaal

ONSTWEDDE – Op woensdag 3 september organiseren de wandelcoaches een wandeling in Onstwedde.

Startpunt: De Brinkhof, Dorpsstraat 5 Onstwedde.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht.

E-mail: aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-30486082
Website: www.wandelenwerktwesterwolde.nl
Facebook: Wandelen Werkt in Westerwolde

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Catharina Glazenburg

Bron: Team Wandelen Werkt

