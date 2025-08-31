Zanggroep Friends uit Blijham verzorgt een Jubileumconcert

BLIJHAM – Vrijdagavond 26 september 2025 organiseert Zanggroep Friends uit Blijham een Jubileumconcert i.v.m. hun 15-jarig bestaan.
Zanggroep Friends is een gemengd koor met 40 leden. Ze zingen een wisselend repertoire, Engels, Duits, Nederlands en Gronings, zowel populair als klassiek, onder leiding van dirigent en pianist Meeuwes Peetsma. Ze repeteren elke donderdagmiddag in het SSV gebouw in Blijham.
Op deze avond treedt Paulien Muis (zangeres) samen met ze op. Ook zingt zij een enkele nummers solo. Paulien is in de regio bekend en treedt ook regelmatig op met het koor Boven Wotter uit Winschoten.
Ze zien u graag vrijdagavond 26 september 2025.
Locatie : Protestantse kerk, Oosteinde 31 Blijham
19.00 uur is de zaal open
19.30 uur begint het concert
De entree is gratis.
Aan het eind van het concert vragen ze een vrijwillige gift van u.
Zanggroep Friends Bijham
Website: https://www.zanggroepfriendsblijham.nl/
facebook : https://www.facebook.com/groups/880941365300108
email: info@zanggroepfriendsblijham.nl
Bron: Ton van Doorn
Catharina Glazenburg