EEMSHAVEN – Afgelopen zondag heeft de Koninklijke Marechaussee een Poolse man aangehouden die nog gesignaleerd stond voor 548 dagen hechtenis.
De man werkte aan boord van een Belgisch gevlagd vaartuig, dat zich op Nederlands grondgebied bevond. Omdat de man ook gesignaleerd staat als ongewenst vreemdeling en niet in Nederland mag zijn, zal hij na zijn celstraf Nederland worden uitgezet.
De man was naar verluidt in 2018 veroordeeld in een drugszaak.
Hij is ingesloten op het cellencomplex te Groningen.
Bron: Koninklijke Marechaussee
Catharina Glazenburg