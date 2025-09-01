Grassendagen bij Kwekerij Jacobs

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WAT REGEN | NAT BEGIN VAN DE MAAND

Er is vannacht veel regen gevallen en ook overdag blijft het zeker niet droog: er blijft tot de avond veel bewolking en zowel vanochtend als vanmiddag valt er af en toe regen of motregen. Mogelijk komt er nog een paar millimeter aan regen bij, pas vanavond is het helemaal droog en dan komen er ook opklaringen bij. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind en de maximumtemperatuur is ongeveer 21 graden.

Morgen is wat vrolijker want er is vooral ‘s middags wel weer kans op enkele buien, maar geregeld is er wat zon en het wordt een graadje warmer: maximum rond 22 graden, na minimumtemperaturen in de nacht van 12 of 13 graden.

Woensdag doen we dan weer een stapje terug want dan is er veel bewolking en valt er vrij vaak regen -vooral ‘s middags en ‘s avonds-. En dan kan er zomaar weer eens 5 tot 10 mm regen vallen. Een nat begin van de maand dus, en ook donderdag is het niet droog met wat regen. Het is pas volgend weekend dat er een stabiele fase aan zit te komen, met droog weer en meer zon. Tot die tijd is de middagtemperatuur 20 tot 23 graden.