Grassendagen bij Kwekerij Jacobs

VRIESCHELOO – Op 13 en 14 september worden bij Kwekerij Jacobs de jaarlijkse Grassendagen gevierd.
Vanaf september komt de nazomer in de ecologische tuin van Kwekerij Jacobs pas goed op gang en zie je steeds meer zilveren halmen boven de zee van asters en andere laatbloeiende vaste planten verschijnen. De zonnige tuin is in de nazomer- en herfst dan ook een ware lust voor het oog en veel bezoekers verbazen zich over de hoeveelheid nog zeer rijk bloeiende planten.
Siergrassen brengen in gecombineerde plantenborders meer lucht en ruimte in de beplanting waarbij ze met elk zuchtje wind bewegen en daarmee zorgen voor veel dynamiek in de tuin. Daarnaast krijgt de tuin vooral ook een meer natuurlijker uitstraling!
In de kwekerij vindt u een ruime keuze aan vaste planten en siergrassen die in de open tuin worden toegepast. Uiteraard is alles weer écht uit hun eigen tuin gekweekt, zonder chemie en kunstgrepen.
De tuin is beide dagen open van 10.00 tot 17.00 uur en gratis te bezichtigen!
Locatie: 5e Dalweg 4, 9699 TS Vriescheloo
Meer informatie: www.kwekerijjacobs.nl
Bron: Henk Jacobs
Catharina Glazenburg