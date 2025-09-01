OUDE PEKELA – Gratis computerles voor beginners in Bibliotheek Oude Pekela, start maandagmorgen 22 september.
Heb je weinig of geen ervaring met computers, wil je leren hoe je kunt typen, scrollen, e-mails versturen en wil je meer te weten komen over websites en online veiligheid? Meld je dan aan voor de cursus Klik & Tik in Bibliotheek Pekela in de Binding! Je kunt op je eigen tempo leren omgaan met de computer. Er zijn laptops en lesmaterialen aanwezig waarmee vrijwilligers je kunnen helpen bij het oefenen. Je mag ook je eigen laptop meenemen. De reeks bestaat uit 8 lessen. De lessen zijn op maandagochtend van 9:30 tot 12:00 uur en gratis voor iedereen, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Digitaal spreekuur
Op maandagochtenden tussen 10:30 -11:30 uur kun je in de bibliotheek terecht met “kleine” digitale vragen over bijvoorbeeld E-books downloaden, updates, mobiele telefoons…. Je hoeft geen afspraak te maken.
Gezelligheid
Halverwege de lessen is er tijd voor een kopje koffie of thee. We werken in een ontspannen sfeer waar iedereen op zijn eigen niveau en in eigen tempo kan leren.
Aanmelden of wil je meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar aanleiding van bovenstaande tekst? Meld je dan aan op onze website: www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Aanmelden kan ook door te mailen naar Esther Huls, e.huls@biblionetgroningen.nl, te bellen naar 06 15248880 of tijdens openingstijden van de bibliotheek even binnen te lopen.
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg