Haarwerk Atelier Margriet viert eerste lustrum

OUDE PEKELA – Haarwerk Atelier Margriet van eigenaresse Margriet Bijholt vierde vandaag het vijfjarig jubileum, een bijzondere mijlpaal die vanavond bij het atelier met een gezellig tuinfeest werd gevierd.
In de afgelopen vijf jaar wist Margriet haar atelier om te vormen tot een vertrouwd adres voor mensen uit Oude Pekela en wijde omgeving. Met haar warme persoonlijkheid begeleidt zij klanten die een haarwerk nodig hebben met veel zorg en aandacht, persoonlijk en met oog voor ieder detail. Wat ooit begon als een droom, groeide in korte tijd uit tot een professioneel en SEMH-erkend haarwerkatelier.
Vanavond werd er geproost. Familie, vrienden, klanten en bekenden kwamen samen om Margriet te feliciteren met dit eerste lustrum. Vijf jaar vol vertrouwen en mooie ontmoetingen. Het werd een sfeervolle avond met live muziek en een rijk aanbod aan hapjes en drankjes, waar de gasten zichtbaar van genoten.
Het Haarwerk Atelier is daarmee niet alleen een bedrijf, maar ook een warme plek geworden waar mensen zich gezien en gehoord voelen. En vanavond stond één ding vast: er werd met recht én met trots gevierd.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk